ابو مهدي المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ‏المهندس، مساء الاحد، القوات الامريكية في العراق بـ"رد ‏قاسٍ"، وذلك على خلفية ‏استهدافها اليوم مقارا للحشد في ‏الانبار ‏‎.‎

وقال المهندس، في تصريح مقتضب ان دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في ‏العراق‎.‎

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء ‏اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن ‏استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة ‏‏30 آخرين‎.‎

وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .