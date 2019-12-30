ابو مهدي المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الاحد، القوات الامريكية في العراق بـ"رد قاسٍ"، وذلك على خلفية استهدافها اليوم مقارا للحشد في الانبار .
وقال المهندس، في تصريح مقتضب ان دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، اسفرت عن استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.
وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 19 شهيدا و35 جريحا .
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