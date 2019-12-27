مكافحة الإرهاب يطمئن: لا قدرة للعدو على تهديد الأمن الداخلي وسنحبط أي مخطط

أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، أن الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية، مبيناً أن العدو ليس له القدرة على تهديد الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن النعمان، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتابع نشاطات فلول داعش الإرهابي"، مضيفاً أن "العمليات الاستباقية مستمرة لملاحقته في المناطق التي يحاول أن يشكل فيها ملاذ آمن له".

وأوضح أنه "في هذه المرحلة نعتمد على الجهد الاستخباري المتواصل من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي حصل عيلها الجهاز والتي تمكننا من الوصول إلى أبعد نقطة يمكن أن يتواجد فيها العدو".

وأشار النعمان إلى أن "الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية، وأن العدو لا قدرة له على تهديد الأمن الداخلي".

وأكد أن "القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب بمعلوماته الاستخبارية ولتقيمه للوضع الأمني تستطيع إحباط أي مخطط إرهابي ممكن أن يحاول العدو القيام به".