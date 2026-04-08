وزارة التربية تعلن جداول الموضوعات غير المشمولة بالامتحانات الوزارية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جداول الموضوعات غير المشمولة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026، الخاصة بالصفوف والتعليم المسرع، حيث ذكر

بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة، أنه "تم إعلان جداول الموضوعات غير المشمولة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026، الخاصة بالصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي، والمستوى الثالث للتعليم المسرّع)، ولطلبة التعليم العام وثانويات كلية بغداد والمتميزين".

كما أكدت الوزارة، أن "هذه الموضوعات تُدرج ضمن الخطط الدراسية والامتحانات الشهرية والتقويمات الصفية لضمان عدم حدوث فجوة معرفية لدى التلاميذ والطلبة، رغم استثنائها من الامتحانات الوزارية"، مبيناً أن "الجداول المرافقة تتضمن تفاصيل المواد المستثناة ويُعمل بها لهذا العام الدراسي حصراً".

فيما شددت الوزارة، على "اعتماد مواقعها الرسمية ومنصاتها الإعلامية كمصدر حصري للأخبار، داعيةً إلى عدم تداول المعلومات من مصادر غير معتمدة".