محافظة ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس

أعلن محافظ ميسان، حبيب ظاهر، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، حيث ذكر المجلس في بيان، أنه "بناءً على ما ورد بقرار مجلس محافظة ميسان رقم (13) لسنة 2025 المتضمن اعتبار يوم 4/9 من كل عام عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة في محافظة ميسان بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية اللّٰه العظمى السيد (محمد باقر الصدر - قدس سره) والمتزامن مع سقوط النظام المباد ، قرر المحافظ، حبيب ظاهر، ان يكون يوم الخميس 2026/4/9 عطلة رسمية في كافة دوائر الدولة في محافظة ميسان".



