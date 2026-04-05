وزارة الإعمار: مشروع ماء الخيرات في كربلاء المقدسة سيخدم 300 ألف مواطن

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، مواصلة العمل في مشروع ماء (الخيرات - الجدول الغربي) بمحافظة كربلاء المقدسة، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، ومن شأنه خدمة 300 ألف مواطن، حيث ذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان، أن "المشروع الذي يُنفذ بإشراف المديرية العامة للماء، يقع على مساحة تصل إلى 16 دونماً، ويعمل بطاقة تصميمية تبلغ 4000 م³/ساعة"، مشيراً إلى أن "العمل يتضمن أيضاً مد خطوط ناقلة بطول يتجاوز الـ 50 كم".

وأضاف البيان أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، حيث سيسهم عند إنجازه بتوفير الماء الصالح للشرب لأكثر من 300 ألف نسمة من أهالي ناحية الخيرات وقضاء الجدول الغربي"، لافتاً إلى أن "الوزارة تواصل جهودها لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة".