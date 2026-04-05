وزارة العدل: تعلن إطلاق سراح 595 نزيلاً خلال شهر اذار

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، إطلاق سراح 595 نزيلاً خلال شهر آذار الماضي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر آذار من عام 2026، بلغ العدد الكلي (595) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".

وأضافت أنه "من بين المفرج عنهم (369) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (226) نزيلاً".

فيما أكدت، ان "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".