حالة الطقس: أمطار متوسطة الشدة وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية تتخلله فترات من الصحو، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 16، السليمانية 17، أربيل 19، نينوى وكركوك 21، صلاح الدين والأنبار 25، ديالى 26، بغداد وواسط وكربلاء المقدسة 27، بابل والنجف الأشرف والديوانية والمثنى والبصرة 28، وذي قار وميسان 29".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم، وغائماً فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

كذلك لفت إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة وأحياناً متوسطة الشدة فيهما، وغائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

ونوه البيان، الى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد القادم، سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار تكون أحياناً غزيرة في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقة الوسطى إلى (30-40) كم/ساعة مثيرة للغبار فيها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (5-7) كم وفي الغبار (2-4) كم".