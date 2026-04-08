محكمة جنايات الكرخ: الإعدام والسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكمين، الأول بالإعدام والثاني بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة". ‎وأوضح أن "المدانين ضبطت بحوزتهم (9) كيلوغرامات من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين". كذلك أضاف ان "الحكمان صدرا بحقهما استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".



