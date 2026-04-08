المحكمة الجنائية المركزية: السجن 10 سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ وضابط برتبة لواء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق مدان انتحل صفة قاضٍ وضابط برتبة لواء، حيث ذكر إعلام القضاء في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفتي (قاضٍ) و(ضابط) برتبة لواء في وزارة الداخلية". كما أضاف أن "المدان أقدم على استخدام هذه المناصب الوهمية للاحتيال على المواطنين تحقيقاً لمكاسب مادية غير مشروعة"، مشيراً إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام