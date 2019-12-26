الجميلي تطالب بإقالة رئيس الجمهورية بتهمة الحنث باليمين الدستورية

طالبت النائبة وحدة الجميلي، رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بادانة رئيس الجمهورية، برهم صالح بالحنث في اليمين الدستورية وبانتهاك الدستور.

وقالت الجميلي في بيان إن "الدستور نص في مواده على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رمز وحدة الوطن وهو يمثل سيادة البلاد، ويشترط به الخبرة السياسية والعدالة والاخلاص للوطن".

وأضافت "كل هذا واليوم يعيش الوطن حالة الفوضى الممنهجة في ظل تسنم رئيس الجمهورية رئاسة البلاد، حيث نشهد التأخير اللا مبرر لتسمية رئيس الحكومة، مع تصاعد وتيرة التظاهرات ونشهد عدم الألتفاف حول أبناء الوطن المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين (بوطن)".

وبينت بالقول، "نشهد في وسط وجنوب العراق تعطيلا كاملا لمصالح الوطن العليا مقابل الحفاظ على مصالح شخصية دنيا، ونشهد انتهاكا صارخا لكرامة العراقي بعدم عودته الى داره وبقاءه في مخيمات النزوح، فأين الوطن يا سيادة الرئيس وعيون الثكالى ترنو اليك لمعرفة مصير المغيبين والمفقودين".

واتم "أنصحك، أن تحفظ الوطن والمواطن.. يحفظك الله".