الإعدام لعصابة قامت بتفجير عبوات وتهجير وعمليات سطو مسلح واغتصاب شمالي بغداد

تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، من القبض على عصابة ارهابية قامت بعمليات نصب وتفجير للعبوات الناسفة والتهجير القسري وعمليات سطو مسلح واغتصاب شمال بغداد، مبينةً ان تم الحكم على عدد من افرادها بالإعدام.

وذكر مديرية مكافحة الاجرام في بيان ان "مفارز مكتب التاجي لمكافحة الاجرام بعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية ومتابعة كاميرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على عصابة ارهابية".

واضافت انه "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا عن عدة عمليات نصب وتفجير للعبوات الناسفة كذلك قيامهم بالتهجير القسري وعمليات سطو مسلح واغتصاب فتاة اثناء احدى عملياتهم الاجرامية".

واشار الى انه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص، حيث تم الحكم على عدد من افرادها بالإعدام كذلك توقيف عدد اخر وفق المادة (٤ ارهاب )".like