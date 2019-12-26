الاضرار التي خلفتها احداث الليلة في شارع السناتر وسط كربلاء

قامت غربان الشر والرذيلة من مجاميع الجوكر بالاعتداء على اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر وسط محافظة كربلاء المقدسة بعد ان اجبروهم على اغلاق المجمعات التجارية ومحاصرة اصحاب المحال التجارية والعاملين فيها داخل المجمعات وعدم السماح لهم بالخروج.

وقال عدد من اصحاب المحلات التجارية في "شارع السناتر" اهم شارع تجاري في كربلاء، ان ملثمون قاموا بتكسير كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية في مجمع كربلاء التجاري، واجبرونا على غلق محالنا التجارية، وقاموا بمحاصرتنا داخل المجمع وعدم السماح لنا بالمغادرة".

واضافوا، انه قوات الامن لم تتدخل لحمايتنا، بل اكتفت بـ"التفرج"، مشيرين الى "قيام الملثمين بالهجوم على السيارات الحكومية وتهشيم زجاجها"

وبعد التجاوز الكبير تحرك الفوج الاول التابع للشرطة الاتحادية لطرد هذه المجاميع الاجرامية وبالفعل حصلت اشتباكات بين الطرفين واضطرت القوات الامنية لاستخدام الاسلحة لكون هذه المجاميع الاجرامية لديها اسلحة ايضا والتي بادرت على اطلاق النار على هذه القوات وتمت مطاردتهم في الشوارع والازقة .

وبحسب مصادر امنية فان القوات تمكنت من اعتقال مجموعة من هؤلاء المخربين وتم نقلهم لاحد مراكز الامنية للتحقيق معهم ومن ثم احالتهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل .