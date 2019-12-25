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مصدر امني يكشف عن حصيلة التفجيرات الارهابية التي وقعت في بغداد هذا اليوم


كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الموقف الكامل للتفجيرات التي شهدتها بغداد اليوم، فيما اشار الى ان الحصيلة النهائية بلغت 21 مصابا.

وقال المصدر ان "موقف الامني الكامل للتفجيرات التي شهدتها بغداد اليوم، اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية بمنطقة الامين، كما اصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ضمن منطقة المعالف".

واضاف ان "اربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة ضمن منطقة الشعب، كما اصيب اربعة مدنيين بانفجار دراجة نارية قرب ملعب شعبي في مدينة الصدر"، مشيرا الى ان "ثلاثة مدنيين بينهم امرأة اصيبوا بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر ايضا".

وتابع ان "ثلاثة مدنيين اصيبوا ايضا بانفجار دراجة نارية في منطقة البلديات"، لافتا الى ان "الحصيلة النهائية لتلك التفجيرات بلغت 21 مصابا بينهم امرأة واحدة".

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مصدر امني يكشف عن حصيلة التفجيرات الارهابية التي وقعت في بغداد هذا اليوم
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