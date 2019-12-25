بالفيديو .... مجاميع الجوكر يحرقون ويعتدون على محلات شارع السناتر التجارية وسط كربلاء

تعرض وكالة انباء براثا فيديو يوضح ما يحصل حاليا في شارع السناتر التجاري وسط محافظة كربلاء المقدسة ,

وافاد مراسل وكالة انباء براثا ان مجاميع الجوكر الاجرامية هاجمت المحال التجارية في شارع السناتر وطالبوا اصحاب المحال باغلاقها الا انهم رفضوا ذلك مما ادى الى حصول اشتباكات بين الطرفين وقد استخدمت مجاميع الجوكر الاجرامية السكاكين والمدي بالاعتداء على المواطنين من اصحاب المحلات وسط عدم تدخل قوات الشرطة المتواجدة في المنطقة التجارية حيث وقفوا متفرجين لا يحركون ساكنا .

واكد المصدر ان قوة كبيرة من افراد الجيش العراقي تدخلت لطرد مجاميع الجوكر الاجرامية مؤكدا ان اصوات اطلاق النار لازالت مستمرة لمطاردة المجرمين .