مجموعة من المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين يعتدون على أصحاب محال تجارية بشارع السناتر وسط كربلاء

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان مجموعة من المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين قاموا بالاعتداء على اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر وسط كربلاء .

واوضح مراسلنا ان مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يضعون اللثام على وجوههم طالبوا اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر باغلاق محلاتهم ولكن اصحاب المحال رفضوا ذلك فرد عليهم المتظاهرين بالسباب والشتم تطور الامر الى اشتباكات بالسكاكين والقامات

مشيرا الى ان المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين قاموا بحرق حرق عدد من المباني و الكرفانات في الشارع". منها مبنى يقع فيه مصرف التجاري العراقي .

واضاف ان قوة من الجيش العراقي قامت بالتدخل ونزلت الى شارع السناتر وتحاول حاليا طرد هؤلاء المخربين المجرمين