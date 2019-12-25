الشيخ قيس الخزعلي يحذر من التأثيرات و التدخلات الخارجية على السيادة الوطنية العراقية

حذر الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي من التأثيرات و التدخلات الخارجية على السيادة الوطنية العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي، انه استقبل اليوم الاربعاء في مكتبه ببغداد ، وفد رؤساء وشيوخ عشائر محافظة نينوى.

واضاف المكتب في بيان صحفي أن الخزعلي رحب بالشيوخ والوجهاء ، مشيداً بدور العشائر في نينوى بالتصدي للفكر التكفيري والحفاظ على نسيج الوحدة الوطنية ، خصوصاً بعد المرارات التي ذاقتها المحافظة بسبب الغزو الداعشي التكفيري “.

واكد الخزعلي اهمية الحذر من اي تأثيرات او تدخلات خارجية ، او اي تعد آخر على السيادة الوطنية.