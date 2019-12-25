الاستخبارات تعلن عن تفكيك خلية ارهابية في القائم

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن تفكيك خلية ارهابية في القائم.

وقال المديرية في بيان انه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ من اختراق وتفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم - ناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات ب‍الانبار".

واضافت انه "تم القبض على عناصر الخلية البالغ عددهم 14 عنصرا"، مشيرة الى ان "هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش في الصحراء".

وتابعت ان "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".