توجه سياسي للطعن في قانون الانتخابات لتضمينه بنودا تتعارض مع الدستور

ذكر مصدر برلماني، الاربعاء، عن وجود توجه لدى كتل سياسية عدة بالطعن في قانون الانتخابات، مبينا ان القانون يتضمن بنودا تتعارض مع الدستور.

وقال المصدر ان "قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب امس، قد يتعرض لطعون من كتل سياسية عدة"، مبينا ان "هذه الكتل تعتبر ان بعض بنود القانون تتعارض مع الدستور".

واضاف ان "البنود التي تتعارض مع الدستور هي إلغاء تصويت النازحين والمغتربين، وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يمنع فيه مصادرة أصوات العراقيين الانتخابية أو حجبها، كما ينص الدستور على عدم التمييز بين القوميات والمكونات الأخرى، وهو ما فعله القانون الحالي بتخصيص كوتا لكل مكون ديني أو قومي".

واكد ان "البعض اعتبر ذلك غير منصف، كون العراق لم يجر من الأساس إحصاء سكانياً لمعرفة عدد كل طائفة أو قومية".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، امس الثلاثاء، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.