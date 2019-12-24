الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسة ويصدر قرارات عدة


عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي، فيما أصدر عدد من القرارات.

وذكر المجلس في بيان  ان "مجلس الوزراء وافق على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الادارة قبل اصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص ووجود الحاجة عند التعيين وللادارة العليا السلطة التقديرية لماجاء آنفاً".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على ما جاء في قرار اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية رقم (816) لسنة 2019"، مبيناً أن "المجلس قرر تعديل اسم اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية، ليصبح ( اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ) وأن تكون مهمات ووظائف اللجنة آنفًا، دعم ومساعدة ومتابعة النازحين في حالة الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة، فضلاً عن إضافة ممثل عن وزارة الكهرباء في اللجنة لغرض المشاركة في اجتماعاتها".

وأوضح المجلس، أنه "وافق على تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2) ، وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (11750000) دولار ، فقط احد عشر مليونا وسبعمائة وخمسون الف دولار ، ما يعادل (13888500000) دينار ، فقط ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة الف دينار الى وزارة الداخلية لغرض التعاقد بشأن شراء خمسة ملايين بطاقة وطنية خام من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة ، استناداً الى احكام المادة ( 5 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2019".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها على ان لاتتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف مع حث وزارة الشباب والرياضة على تعجيل إعداد مشروع الاندية الرياضية".

وتابع، أنه "تمت الموافقة على قبول المنحة المقدمة من شركة بويونغ المحدودة الكورية الجنوبية الى وزارة التربية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... تعرف على النائب المدعو محمد الكربولي
مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات
بالفيديو : من هم فريق مكافحة الدوام
مجلس الوزراء يعقد جلسة ويصدر قرارات عدة
الحلبوسي لصالح: تحالف البناء هو الكتلة الأكبر في البرلمان
نائب عن نينوى: تمرير المادة 15 بقانون الانتخابات دقت أسفين تقسيم العراق
قيادي كردي: ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما
نص المادة 15 من قانون الانتخابات بعد تمريرها من قبل البرلمان
محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في المحافظة والدوائر التابعة لها
القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم مخدرات في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك