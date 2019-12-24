مجلس الوزراء يعقد جلسة ويصدر قرارات عدة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي، فيما أصدر عدد من القرارات.

وذكر المجلس في بيان ان "مجلس الوزراء وافق على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الادارة قبل اصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص ووجود الحاجة عند التعيين وللادارة العليا السلطة التقديرية لماجاء آنفاً".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على ما جاء في قرار اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية رقم (816) لسنة 2019"، مبيناً أن "المجلس قرر تعديل اسم اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة جراء العمليات الارهابية، ليصبح ( اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ) وأن تكون مهمات ووظائف اللجنة آنفًا، دعم ومساعدة ومتابعة النازحين في حالة الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة، فضلاً عن إضافة ممثل عن وزارة الكهرباء في اللجنة لغرض المشاركة في اجتماعاتها".

وأوضح المجلس، أنه "وافق على تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2) ، وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (11750000) دولار ، فقط احد عشر مليونا وسبعمائة وخمسون الف دولار ، ما يعادل (13888500000) دينار ، فقط ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة الف دينار الى وزارة الداخلية لغرض التعاقد بشأن شراء خمسة ملايين بطاقة وطنية خام من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة ، استناداً الى احكام المادة ( 5 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2019".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها على ان لاتتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف مع حث وزارة الشباب والرياضة على تعجيل إعداد مشروع الاندية الرياضية".

وتابع، أنه "تمت الموافقة على قبول المنحة المقدمة من شركة بويونغ المحدودة الكورية الجنوبية الى وزارة التربية".