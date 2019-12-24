قيادي كردي: ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما

وصف القيادي، بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات بـ"ذبح" عملية التوافق، فيما رأى أن العراق الفيدرالي تم "هدمه".

وقال سلام، في حديث صحفي "لقد تم ذبح عملية التوافق التي كانت أساسا لإدارة الدولة والعملية السياسية منذ عام 2003 وهذه سابقة خطيرة أن يتم التعامل مع القضايا المصيرية عن طريق الأغلبية".

وأضاف: "سيكون اجتماع حاسم للكتل الكردستانية ردا على التصويت على المادة 15"، مبينا أن "العراق الفدرالي تم هدمه بالتصويت على هذه الفقرة".

واضاف، أن "ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما مع جل احترامنا لمطالب المتظاهرين".

قبيل ذلك صوت مجلس النواب، على المادة 15 من قانون الانتخابات.

وقال مصدر من داخل المجلس ان "مجلس النواب صوت على المادة 15 من قانون الانتخابات، الخاصة بالدوائر المتعددة داخل المحافظات، بعد جدل واسع اثارته هذه المادة بين مختلف القوى السياسية خصوصا الكردية منها".