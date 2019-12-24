مصدر ينفي تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بقيادة قوات مكافحة الإرهاب

نفى مصدر بجهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء (24 كانون الأول، 2019) تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بقيادة قوات الجهاز.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الانباء المتداولة عن تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، غير صحيحة".

وكانت عدد من وسائل الاعلام المحلية، تداولت أنباء عن "تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب رسمياً، بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة" .