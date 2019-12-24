الوكالة الرسمية: غداً دوام رسمي.. مجلس الوزراء يمنح صلاحية التعطيل للمحافظين

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، بأن يوم غد سيكون دواماً رسمياً، مبينةً أن مجلس الوزراء منح المحافظين صلاحية تعطيل الدوام.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل "غداً دوام رسمي"، مضيفةً أن "مجلس الوزراء يمنح صلاحية التعطيل للمحافظين".

وكان مجلس الوزراء المستقيل قرر، الاثنين (24 كانون الأول 2018)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء (الخامس والعشرين من كانون الأول لعام 2018)، بمناسبة أعياد الميلاد.