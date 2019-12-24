بدء جلسة علنية للبرلمان برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة "علنية" برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وقال مصدر نيابي إن "مجلس النواب، عقد اليوم جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول، برئاسة عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي وحضور 184 نائبا".

وأضاف المصدر، أن "الكعبي أكد ان جلسة اليوم ستكون علنية أمام الرأي العام".

وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم امس الاثنين، تأجيل جلسة المجلس الى اليوم الثلاثاء "لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم امس الاثنين، والتي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.