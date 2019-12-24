نائب مستقل: اعتماد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة بقانون الانتخابات سيقضيان على العراق.. الطوائف ستتصارع !

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، أن اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات الذي يجري اعداده حالياً في البرلمان سيقضيان على العراق، فيما أشار إلى أن دعم قصي السهيل لرئاسة الوزراء خطأ كبير.

وقال باسم خشان، في حديث صحفي إن "هناك مشكلة في اعتماد الاقضية كدوائر انتخابية بقانون الانتخابات لان الطوائف فيها والتي تشكل اغلبية ستتحول الى اقلية ما سيمهد حدوث صراعات".

وأضاف خشان، أن "الدوائر المتعددة والترشيح الفردي سيقضيان على العراق لأنهما لن يخلقا أحزابا ذات مشروع يخدم البلد، في وقت نحتاج لنظام انتخابي يسمح بصعود الأحزاب الوطنية".

وتابع، أن "الأحزاب قادرة على التكيف مع أي صيغة لقانون الانتخابات، والترشيح الفردي قد يمكنهم من الفوز ايضاً، وكانت نسب قانون سانت ليغو المتعددة في السابق، هي المشكلة التي سمحت بصعود الأحزاب الكبيرة لان عمدت الى قضم المقاعد".