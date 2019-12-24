النزاهة تضبط حالات تلاعب في تصريحتين گمرگيتين بميناء أم قصر

تمكنت ملاكات مديرية تحقيق البصرة في الهيأة، الثلاثاء، من ضبط حالات تلاعب في اثنين من التصاريح الگمرگية في مركز گمرك ميناء أمِّ قصر الشمالي.

المديرية أكدت، في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أن "فريق عملها، الذي انتقل إلى الميناء قام بضبط عملية تلاعب في تصريحة گمرگية عبر ربط شهادة مطابقة لا تخص المادة المذكورة في التصريحة التي تحتوي على حاويتين محملتين بمادة الشاي".

وأضافت إنه "تم ضبط تلاعب في تصريحة ثانية تشتمل معاملتها الگمرگية التي أُنجِزَت على ست حاويات، في حين إن شهادة المطابقة موجودة لثلاث حاويات فقط"، لافتة إلى أن "التصريحتين الگمرگيتين تعودان إلى شركة واحدة وتتعلقان باستيراد مادة الشاي".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".