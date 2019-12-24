تحالف "البناء" يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة

نفى مصدر في تحالف "البناء" في العراق امس الاثنين، ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة حكومة انتقالية في العراق، مؤكدا أن قصي السهيل لم يعد مرشحا عن التحالف.

وقال المصدر لـRT: "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لم يعد مرشحا، والتحالف يبحث عن بديل"، مؤكدا أن "التحالف لم يقدم أي اسم بديل عنه حتى الآن".

وأشار إلى أن "التحالف ما زال في اجتماع يريد من خلاله أن يحسم مرشحه لرئاسة الحكومة"، وأن "الساعات المقبلة قد تشهد تسمية مرشحه بشكل رسمي".

وأجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة امس الاثنين إلى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.

من جهة ثانية، لا يزال الخلاف حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة قائما، إذ كان من المفترض أن يرسل البرلمان امس الاثنين جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطلبه.