تقرير مصور عن التظاهرة الكبيرة لابناء المرجعية في ساحة التحرير

انطلقت صباح هذا اليوم تظاهرة حاشدة اشترك فيها ابناء المرجعية المباركة اتجهت الى ساحة التحرير وقد حمل المتظاهرون لافتات تدعو الى السلمية والى طرد المخربين والمجرمين وتستنكر التدخلات الامريكية والسعودية المعادية للعراق

واوضح مصدر صحفي ان أكثر من 10 آلاف متظاهر دخلوا صباح اليوم ساحة التحرير وهم يهتفون للامام المفدى السيد علي السيستاني وضد أمريكا وآل سعود والبعث..

واضاف المصدر ان هذه التظاهرة بمثابة رسالة تحذيرية لقوى تابعة لاجندات خارجية بأن هناك ورقة لم تستخدم بقوة بعد وهي مواجهة الشارع (التخريبي) بالشارع المرجعي (السلمي)، على غرار ماحدث في ذي قار والنجف، وأن لا مكان لأمريكا وأذنابها وعملائها في العراق.