مصدر مطلع : لا صحة لإقالة او استقالة الحاج ابو جهاد الهاشمي من منصبه كمدير لمكتب السيد رئيس الوزراء

نفى مصدر مطلع ما تنشره مواقع لجيش الكتروني تابع لجهة سياسية متضررة من حكومة الدكتور عادل عبد المهدي بشأن إقالة الحاج ابي جهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء من قبل السيد رئيس الوزراء، وتعيين السيد محمد عبد الهادي الحكيم بدلا منه،

وقال المصدر المعروف بقربه من مراكز القرار بأن الأمر لا يغدو أكثر من كونه كذبة سمجة اعتاد هذا الطرف ان يروج امثالها ضمن مسعاه لاحاطة سمعة الحكومة الحالية بأجواء سلبية تبعث على الأحباط، وقد سبق له أن روج اكثر من مرة أخباراً بشأن استقالة الدكتور عادل عبد المهدي نفسه،

وأكد أن الحاج أبا جهاد لا زال في موقعه في رئاسة الوزراء، وهو يتمتع حالياً بإجازة اعتيادية متصلة بعطلة عيد الأضحى المبارك، وقد أوكل السيد محمد عبد الهادي الحكيم المستشار في رئاسة الوزراء بمهامه لحين عودته من الإجازة،

وقد دعا المصدر أن تعتمد وسائل الإعلام الطريقة الطبيعية في تلقي الأخبار، إذ إن الحكومة لديها وسائلها الإعلامية التي يمكنها أن تبث أخبارها عبرها، منوها بنصيحة موضوعية وهي أن الأخبار المهمة لا يمكن أن ينفرد بها موقع مغمور، فيما يغيب عن المواقع الرصينة والمتزنة، واضاف إن ما يتم انتخابه من مجلس النواب يحتاج في العزل والاقالة الى نفس الية التعيين.