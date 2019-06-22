وانتصرت جمهورية الاسلام

هيثم الزاملي الموسوي

بسم الله قاصم الجبارين

الحرس الثوري الإيراني يعلن اسقاط الطائرة من دون طيار Global Hawk فوق مدينة "هرمزكان" جنوبي البلاد.

وتعد هذه الطائرة من اكثر الطائرات التجسسية تطورا وقدرة على الاختفاء من الرادارات.

الولايات المتحدة الامريكية كذبت الخبر اولا، لكنها اعلنت فيما بعد ان اسقاطها تم خارج الحدود الايرانية علما ان سعر هذه الطائرة ٢٠٠ مليون دولار ...

ماهي الرسائل والدلالات على اسقاط هذه الطائرة

الرسالة الاولى / ان ايران مستعدة وتمتلك اجهزة ورادارات متطورة بحيث انها كشفت الطائرة الامريكية المدللة الاغلى ثمنآ بالعالم كونها تمتلك قدرة الاختفاء عن متابعة الرادار

الرسالة الثانية / إيران ماجاء على لسان قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي: إسقاط طائرة التجسس الأميركية يحمل رسالة صريحة وواضحة- من یدخل حدود ایران لن یرجع سالما..!

الرسالة الثالثة / ان امريكا بعد ان ايقنت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاده في سيطرتها على مضيق هرمز والخليج بدأت امريكا تنقل مناوراتها الى الجو بدلا من البحر

الرسالة الرابعة / ترامب سيخسر الانتخابات في ظل هذه الفضائح والفشل السياسي والعسكري في ردع ايران والتعامل معها.

الرسالة الخامسة / دول الخليج دخلت مرحلة الموت السياسي في ظل عجز ترامب وعنتراياته وبوارجه البحرية وطائرته الاغلى المحطمة في مياه الخليج فهذه دلالة للخليج فيها مضمون مرعب في ظل تقدم جبهة اليمن ودخول اسلحة نوعيه جديدة وفرض معادلة المطارات فمطار صنعاء مقابل ابها وابابيل انصار الله الطائرة التي حيرت خبراء الردع في مملكة ال سعود فهي طائرات صغيرة تنغمس في قلب المملكة وتنفذ عملياتها الانتحارية

* عند خروج الامام القائد الخامنئي دامت بركاته في خطبة العيد لشهر رمضان ١٤٤٠ كان يتكأ على سلاح القناص الدرانكوف وقلنا عندها ان القائد يريد ان يقول انكم بالمرصاد وانكم هدف لنا لما للقناص من دلالة صبر صاحبه ومراقبته بدقة واستمرارية والرد في الوقت المناسب ليكون الهدف متلاشي .

نصرالله المجاهدين رجال الله في كل زمان ومكان على الاستكبار وعبيده