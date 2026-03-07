القوات المسلحة الإيرانية: نحترم سيادة جميع الدول ونلتزم بقرار مجلس القيادة

اعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، عن احترامها سيادة جميع الدول، فيما اشارت الى انه نلتزم بقرار مجلس القيادة، حيث ذكرت القيادرة في بيان، أنه "استهدفنا منذ اليوم الأول للعدوان الأماكن التي انطلق منها العدوان على إيران"، مشيرة الى انه "عازمين على الالتزام بمبدأ حسن الجوار ولم نستهدف أي دولة لم يتم الاعتداء علينا من أراضيها".

وأضافت، أنه "نحترم سيادة جميع الدول ونلتزم بقرار قيادة مجلس القيادة ولن نتراجع أبداً عن التصدي للعدوان"، مبينة أنه "سنواصل بقوة وحزم التصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، اعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت قرر عدم استهداف دول الجوار طالما لم يتم استهداف ايران من أراضيهم".