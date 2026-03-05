الصفحة الدولية

مقر خاتم الانبياء الايراني : استهداف حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بواسطة مسيرات في بحر عمان


اعلن مقر "خاتم الانبياء" الايراني استهداف حاملة الطائرات الامريكية "ابراهام لينكولن" بواسطة مسيرات في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم قاعدة خاتم الأنبياء المركزية:" ان حاملة الطائرات ابراهام لنكولن ، التي كانت تقترب من الحدود المائية الايرانية في بحر عمان على بعد 340 كيلومترا بهدف ادارة مضيق هرمز، تعرضت لقصف طائرات مسيرة تابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي الايراني ، وهربت مع مدمراتها بسرعة عالية وابتعدت حتى الآن اكثر من ألف كيلومتر عن المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير أمريكي: الغدوان على إيران يكلف واشنطن مليار دولار يومياً
مقر خاتم الانبياء الايراني : استهداف حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بواسطة مسيرات في بحر عمان
عراقجي: الخطة الأمريكية لتحقيق نصر سريع فشلت والأمور ستزداد سوءا
رئيس أذربيجان: لن نشارك في أي عمليات ضد إيران
الخارجية الأمريكية: إجلاء أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط
مجلس خبراء القيادة في إيران: لا تأخير في إعلان القائد الجديد والتكهنات مجرد "شائعات"
مستشار الأمن القومي يؤكد للسفير الروسي ضرورة تكاتف الجهود الدولية الفاعلة لاحتواء الأزمة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: روسيا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من إيران
الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
أذربيجان: إيران شنت هجمات على مطار ناختشيفان ونحملها المسؤولية الكاملة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك