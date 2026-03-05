مقر خاتم الانبياء الايراني : استهداف حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بواسطة مسيرات في بحر عمان

اعلن مقر "خاتم الانبياء" الايراني استهداف حاملة الطائرات الامريكية "ابراهام لينكولن" بواسطة مسيرات في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم قاعدة خاتم الأنبياء المركزية:" ان حاملة الطائرات ابراهام لنكولن ، التي كانت تقترب من الحدود المائية الايرانية في بحر عمان على بعد 340 كيلومترا بهدف ادارة مضيق هرمز، تعرضت لقصف طائرات مسيرة تابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي الايراني ، وهربت مع مدمراتها بسرعة عالية وابتعدت حتى الآن اكثر من ألف كيلومتر عن المنطقة".