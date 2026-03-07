الحرس الثوري للأمريكيين: مرحبا بكم في هرمز

توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف القوات الأمريكية في حال تواجدها في مضيق هرمز، مذكرا باحتراق الناقلة الأمريكية "بريدجتون" عام 1988، إذ أعرب اللواء نائيني، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، عن ترحيب إيران "بشدة" بتأمين ناقلات النفط الأمريكية عبر مضيق هرمز، قائلا: "نحن بانتظار تواجدهم"، ناصحا واشنطن بتذكر احتراق الناقلة الأمريكية "بريدجتون" عام 1988 والناقلات المستهدفة مؤخرا.

كذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة ابوالفضل شكارتشي أن "الجيش الأمريكي فقد روحه المعنوية وأصبح منهكا"، مشيرا إلى أن ما حدث لأمريكا "غير مسبوق في تاريخها".

وأكد أن إيران ستستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا، متحدثا عن نقص أمريكي في الأسلحة حتى تلك المخصصة للحرب العالمية الثالثة، وأن قواعدها "لن يعاد بناؤها خلال 5 سنوات"، بينما خسائر إيران أقل وطائرات الإسعاف الأمريكية تعمل باستمرار.

وأوضح، "خسائرنا العسكرية أقل من الخسائر الأمريكية، حيث كانت اليوم طائرات الإسعاف الأمريكية تنقل الجرحى والقتلى باستمرار".

وفي يومها الثامن تشهد الحرب على إيران تصعيدا ينسحب على الشرق الأوسط حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج.