الرئيس الايراني: استسلام إيران دون شروط حلم سيأخذه العدو معه إلى القبر

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم السبت أن "العدو سيأخذ حلمه باستسلام إيران دون شروط معه إلى القبر"، حيث ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة متلفزة وجهها إلى الشعب الايراني صباح اليوم السبت إن "ايران ستدافع عن وحدة أراضيها".

كما دعا الدول الجارة أيضا إلى أن لا تصبح ألعوبة بيد الامبريالية. مؤكدا أن "الخلافات بين إيران وبعض دول المنطقة هي قابلة للحل عبر المسارات الدبلوماسية وأن إيران لا تنوي مهاجمة هذه الدول".

وفي الوقت نفسه أكد أن "العمالة لأمريكا المتغطرسة والكيان الصهيوني هي افتقار للغيرة ومدعاة للعار الأبدي"، مشيرا إلى أن "الدول الجارة هم أشقاء لنا لكن حساب القواعد الأمريكية في المنطقة هو حساب آخر".

فيما شدد بزشكيان على أنه على "الشعب الايراني أن يعلم باننا في خدمته ونعمل من أجله حتى الرمق الأخير وآخر قطرة من دمنا، وأن الحكومة والشعب والقوات المسلحة في إيران تقف جنبا إلى جنب وسندافع جميعا عن مياهنا وترابنا ووطننا بكل قوة"، وتابع الرئيس الإيراني: "أعددنا أنفسنا لهذه الحرب وسندافع عن عزتنا".

وجاءت تصريحات بزشكيان ردا على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال يوم أمس الجمعة، أنه لن تكون هناك أي صفقة مع إيران إلا بالاستسلام دون قيد أو شرط. مضيفا أنه "وبعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن ومعنا العديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان بلا كلل لانتشال إيران من حافة الدمار وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديا من أي وقت مضى".