الحرس الثوري يهاجم 3 مواقع للمعارضة الايرانية في كردستان

اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم السبت، استهداف 3 مواقع للاحزاب الكردية الايرانية المعارضة في اقليم كردستان، حيث ذكر الحرس في بيان تناقلته وسائل اعلام ايرانية، انه "استهدفنا فجر اليوم 3 نقاط من مواقع الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق".

كذلك نقلت وسائل اعلام ايرانية عن متحدث باسم القوات الإيرانية، انه "إذا أقدمت الجماعات الانفصالية على أي خطوة تمس وحدة أراضينا فسنسحقها".

فيما تكررت الضربات على المواقع الكردية الايرانية المعارضة في كردستان، بالتزامن مع تقارير وتصريحات امريكية تلمح لدعم الكرد الايرانيين المعارضين بالسلاح ودفعهم لعمليات عسكرية بالداخل الايراني انطلاقا من الاراضي العراقية.