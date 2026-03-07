إيران: مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات على دول الجوار

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، موافقة مجلس القيادة المؤقت على عدم شن هجمات على دول الجوار إذا لم تجعل من أراضيها منطلقاً لشن هجمات على إيران، حيث ذكر بزشكيان في كلمة متلفزة، "مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات على دول الجوار إلا إذا انطلق منها هجوم على إيران"، مشيراً الى "عدم وجود عداوة لإيران مع دول المنطقة".

كما دعا الرئيس الإيراني دول الجوار "للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها"، مضيفاً أن "العدو يجب أن يعلم بأن أحلامه بشأن استسلامنا لن تتحقق"، وتابع: "صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة"، معرباً في الوقت ذاته عن "امتنانه للشعب الإيراني".