ترامب يتهرب من تأكيد تقارير عن دعم استخباراتي روسي لإيران

‎تهرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإجابة عن سؤال يتعلق بتقارير إعلامية تزعم أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية، فمن خلال فعالية في البيت الأبيض حول الرياضات الجامعية، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "يا له من سؤال سخيف يُطرح في هذا الوقت، نحن نتحدث عن شيء آخر". ‎وعند سؤاله عن التقارير نفسها، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" إن الرئيس الأميركي "على دراية تامة بمن يتحدث مع من"، مضيفًا: "نحن نتابع كل شيء".

بالمقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إن احتمال تبادل روسيا للمعلومات الاستخباراتية مع إيران "بشكل واضح لا يُحدث فرقًا" في الحرب مع إيران.

‎وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر تقريراً يزعم أن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية للمساعدة في تدقيق ضرباتها، كذلك في وقت لاحق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادرها، بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية.