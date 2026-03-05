المتحدث باسم الرئاسة الروسية: روسيا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من إيران

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي طلبات من إيران للحصول على المساعدة، بما في ذلك الأسلحة، حيث ذكر بيسكوف للصحفيين، مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا، بالإضافة إلى الدعم السياسي، تعتزم تقديم المساعدة لإيران، مثل تزويدها بالأسلحة: "في هذه الحالة، لم تكن هناك أي طلبات من الجانب الإيراني".

وأضاف: "موقفنا الثابت معروف للجميع. لم يطرأ أي تغيير هنا".

وكانت الخارجية الروسية وصفت العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ يومه الأول بأنه "خطوة متهورة"، وطالبت بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

فيما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الماضي قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.