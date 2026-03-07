الصفحة الدولية

إيران ترد على غوتيريش: هذه ليست حرباً بل عملاً عدوانياً غير مبرر


صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، تعليقاً على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي قال فيها إن «الوقت قد حان لإنهاء الحرب»، قال “دعونا نكن أكثر حياداً قليلاً؛ فهذه ليست حرباً، بل عمل عدواني غير مبرر”، حيث كتب، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في منشور على منصة «إكس» “بينما كانت إيران في خضم مفاوضات دبلوماسية جادة، شنت الولايات المتحدة و”إسرائيل” هجوماً على إيران للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر. لقد أعربتم عن قلقكم إزاء المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، لكن ماذا عن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم 175 طفلاً قُتلوا في مدينة ميناب، وغيرهم من ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في الأيام الأخيرة؟”.

كما أكد بقائي أن الأمم المتحدة يجب أن تكون واضحة وصريحة، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا العدوان غير القانوني ضد إيران.

