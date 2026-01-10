أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: نحن في خضم حرب ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران في خضم حرب ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع الحالي، حيث ذكر لاريجاني إن "العدو استهدف رموز الهوية الوطنية الإيرانية بما في ذلك العلم والمساجد والقرآن الكريم".

وأضاف: "إذا كانت المسألة اقتصادية بحتة، فلماذا تنهب المتاجر وتحرق؟ الأزمة الأمنية لا تحل المشاكل الاقتصادية، بل تعمقها"، كما لفت إلى أنه "تم تحديد هوية قادة الاضطرابات واعتقال بعضهم، وعثرنا على أسلحة مثل مسدسات G3 وكولت، مما يدل على وجود تنظيم مسبق". مضيفا أن "التوجه السريع نحو المراكز العسكرية والأمنية للحصول على الأسلحة مؤشر على محاولة إشعال حرب أهلية".

وشدد على أن "التضامن الوطني شرط أساسي لتجاوز هذه المرحلة، وستتعامل المؤسسات الأمنية والقضائية مع الجماعات المسلحة التي تهاجم المراكز الحكومية والأمنية وأرواح الناس بدون تهاون".

وفي خطاب موجه إلى الشعب الإيراني أمس الجمعة قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم، وأضاف: "إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"، داعيا المواطنين إلى "توحيد كل صفوفهم من أجل الانتصار على الأعداء".