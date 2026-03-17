الرئيس الفرنسي: لن نشارك في عمليات فتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ليست طرفا في الحرب بالشرق الأوسط، فيما أشار الى عدم المشاركة في عمليات فتح مضيق هرمز، حيث ذكر الرئيس الفرنسي إن "مجلس الدفاع يتابع الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية في المنطقة".

وأضاف، أنه "لسنا طرفا في الحرب بالشرق الأوسط ونعمل على حماية رعايانا ومصالحنا بالمنطقة"، وتابع " لسنا طرفا في الصراع ولن نشارك في عمليات فتح مضيق هرمز"، مضيفا "أي مهمة لتأمين مضيق هرمز ستحتاج إلى تنسيق إيراني".