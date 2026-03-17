وزيرة الخارجية البريطانية: لن ننجر إلى حرب أوسع ولن نرهن قرارنا بجهة خارجية

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة لن تنجر إلى صراع شامل في الشرق الأوسط، مشددة على استقلالية القرار السياسي البريطاني بعيداً عن الضغوط الخارجية، حيث ذكرت الوزيرة في بيان رسمي أمام مجلس العموم إن "بريطانيا اتخذت قراراً مبدئياً بعدم المشاركة في الضربات الهجومية الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران"، مؤكدة أن "لندن لن تنجر إلى حرب أوسع في المنطقة".

وأضافت أن "الدور العسكري البريطاني ينحصر حالياً في الجانب الدفاعي فقط، بهدف حماية الشركاء في المنطقة واعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تهدد الأمن الإقليمي"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "زيادة التواجد البحري البريطاني في منطقة شرق المتوسط".

وفي رسالة عكست التباين في المواقف مع الحلفاء، صرحت الوزيرة بوضوح: "لن نعهد بقرار سياستنا الخارجية لجهة خارجية"، في إشارة إلى تمسك لندن برؤيتها الخاصة للأزمة بعيداً عن التوجهات الأمريكية أو الإسرائيلية، مشددة على أن "قرارات الحكومة البريطانية تنبع من مصالحها الوطنية وقيمها الخاصة".