قتيلان و6 جرحى باطلاق نار في كنيسة بولاية يوتا الأمريكية

قتل شخصان ، واصيب آخرون بجروح ، في حادث اطلاق نار بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الامريكية .

وقالت الشرطة المحلية ، بحسب شبكة ABC News :" وقع الحادث في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الايام الاخيرة، اثناء جنازة، واسفر عن مقتل شخصين على الاقل واصابة ستة بجروح ، حالة بعضهم حرجة".

واضافت :" فر مشتبه به واحد على الاقل من مكان الحادث، وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق.

ولم يتم القبض على اي شخص حتى الآن، الا ان الشرطة ذكرت انها حصلت على معلومات موثوقة وتعمل على تحديد مكان المتورطين.