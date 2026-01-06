الصفحة الدولية

إيران: استمرار السلوك العدائي ضد طهران سيُقابل برد حاسم ومتناسب


حذرت أمانة مجلس الدفاع الإيراني، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، من أن أي اعتداء أو استمرار لما وصفته بـ«السلوكيات العدائية» ضد إيران سيُقابل بردّ حاسم ومتناسب، مؤكدة أن أمن البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.

وأدانت الأمانة، في بيان ، تصاعد ما سمّته خطاب التهديد والتصريحات التدخلية الموجّهة ضد إيران، معتبرة أن هذه المواقف لا تندرج ضمن إطار التعبير السياسي، بل تشكّل جزءًا من سياسة ضغط وترهيب ممنهجة تهدف إلى تقويض استقرار البلاد.

وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار ما وصفه بـ«الدفاع المشروع»، لا تحصر ردودها بمرحلة ما بعد وقوع الاعتداء، بل تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات العملية والملموسة للتهديد، باعتبارها جزءًا من المعادلة الأمنية، ما يتيح لها اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الذي تراه ضروريًا.

وأشار البيان إلى أن من وصفهم بـ"الأعداء التاريخيين" لإيران، الذين أعلنوا في مناسبات سابقة مسؤوليتهم عن استهداف مدنيين إيرانيين، يسعون عبر تصعيد لغة التهديد والتدخل، وبما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، إلى الإضرار باستقرار البلاد ووحدتها.

وأضافت أمانة مجلس الدفاع أن إيران، بالاستناد إلى تماسكها الوطني وقدراتها الردعية وجاهزيتها الدفاعية، تؤكد أن أي مساس بالمصالح الوطنية أو تدخل في الشؤون الداخلية أو استهداف لاستقرار البلاد سيُقابل برد مدروس وهادف وحاسم.

وحذر البيان من أن تصعيد الخطاب التهديدي والتدخل الخارجي، عندما يتجاوز حدود التصريحات، يمكن تفسيره كسلوك عدائي مباشر، مشددًا على أن استمرار هذا النهج ستكون له تداعيات واضحة، وأن المسؤولية الكاملة عن أي نتائج تترتب عليه تقع على عاتق الجهات التي تقف خلفه.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد التصريحات الغربية والإسرائيلية بشأن إيران، وسط تأكيد رسمي إيراني متكرر على أن الردع وحماية السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تقبل المساومة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإطلاق سراح مادورو وزوجته
إيران: استمرار السلوك العدائي ضد طهران سيُقابل برد حاسم ومتناسب
سماحة السيد الخامنائي مغردا حول عدم نية نتنياهو ضرب ايران : انها قوة الشعب الايراني
مستشار أردوغان: سياسة واشنطن تجاه فنزويلا وإيران ستعجّل زوال أحادية القطب في العالم
الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات
فنزويلا: إطلاق حملة لملاحقة المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية مادورو
"قلق بالغ" في إسرائيل: "الحوثيون قد يرسلون قوات برية إلى الحدود وينفذون هجوما"
القضاء الأمريكي يحدد 17 اذار موعدا لمثول مادورو امامها
عقيلة مادورو تدافع عن نفسها أمام محكمة في نيويورك
اول تصريح من الرئيس الفنزويلي بعد اختطافه من قبل قوة اميركية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك