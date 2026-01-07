بكين تحذر: العملية الأمريكية في فنزويلا تهدد سلاسل التوريد العالمية

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، من أن العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا تعرض استقرار السلاسل العالمية للتوريد، وستفاقم الوضع الاقتصادي في فنزويلا.

وقالت ماو نينغ: "إن الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا قد أثر بشكل خطير على النظام الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا، ويهدد استقرار سلسلة التوريد العالمية. وتدين الصين هذا بشدة".

وردًا على سؤال حول كيفية تخطيط بكين لحماية مصالحها في قطاع الطاقة في فنزويلا، أكدت المتحدة أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون بين دولتين ذواتي سيادة، يحميه القانون الدولي وقوانين البلدين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستنتهك القانون الدولي إذا ما حاولت بيع النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية

وأضافت أن بعض من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية كان من المرجح بيعه للصين

وشددت على أنه يجب حماية حقوق الصين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.

وكانت ABC، نقلاً عن مصادر مطلعة على موقف البيت الأبيض، قد ذكرت سابقاً أن الولايات المتحدة طالبت فنزويلا "بالموافقة" على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة ومنح واشنطن الأفضلية في بيع النفط الخام الثقيل.

في وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه شخصية محورية في إدارة فنزويلا عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية.