الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات

سلطت الأمم المتحدة الضوء على الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا مشيرة إلى أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات، في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأمريكية، حيث ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة إن الموارد المتاحة محدودة، وأن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي من الدول الأعضاء 606 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا، لكنها تلقت حوالي 102 مليون فقط.

كما أكد أن المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل.