ترامب: مشروع قانون صلاحيات الحرب يقيد سلطة الرئيس

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، أن مشروع قانون صلاحيات الحرب الذي أقره الكونغرس يشكل قيودًا غير دستورية على سلطته.

وقال ترامب في تصريح صحفي ، إن "المشروع غير دستوري وينتهك المادة الثانية من الدستور بالكامل". واكد أنه "يعرقل بشدة الدفاع عن النفس ويقيد سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، بأغلبية 52 صوتًا مقابل 47، على قرار يقيد الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس.

ويأتي القرار في إطار تعزيز سلطات الكونغرس في المسائل العسكرية، وضمان عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تؤثر على السياسة الخارجية أو تعرض القوات الأمريكية لمخاطر جديدة.

وجاء التصويت بعد أيام من تنفيذ القوات الأمريكية عملية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

من جهته، أعلن ترامب عزمه استخدام حق النقض (الفيتو) على أي قرار يتعلق بفنزويلا.