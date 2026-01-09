الصفحة الدولية

إيران: فريق "حنظلة" يكشف شبكة لإدارة اعمال الشغب يقودها ضابط في الموساد


 

كشفت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، عن وجود ارتباط بين أحد كبار ضباط جهاز الموساد يدعى "مهرداد رحيمي"، مع المحتجين في إيران، حيث ذكرت المجموعة، في بيان أن الصور التي بحوزة حنظلة، والتي تم التقاطها مباشرة من خارج منزل رحيمي واثناء مراقبته وتعقبه، تظهر بوضوح أن أيا من تحركاته لم تغب عن العين الثاقبة لحنظلة".

وأضاف البيان أنه "حتى هاتفه الآمن تم اختراقه، ما أدى إلى تحديد هوية جميع الأشخاص المرتبطين بشبكات أعمال الشغب في إيران ووضعهم تحت المراقبة".

كذلك لفت إلى أن "هذه الحقائق لا تضعف استقلالية وقدرات رحيمي فحسب، بل تبرز مرة أخرى مدى النفوذ الاستخباراتي لحنظلة، وتثبت أن حتى كبار ضباط الموساد ليسوا بمنأى عن اختراق وسيطرة حنظلة"، مؤكداً أن هويات جميع العملاء وكبار ضباط الموساد باتت الآن معروفة ومحددة لدينا بشكل كامل".

 

