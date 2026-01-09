طهران ومحافظات إيرانية تشهد مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام

أفاد مصدر صحفي في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة ( 9 كانون الثاني 2026 )، بخروج مسيرات حاشدة في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية، دعماً للنظام الإيراني.

وقال المصدر إن "مسيرات كبرى انطلقت في مختلف المحافظات الإيرانية، بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين، تأييداً للنظام"، مشيراً إلى أن هذه المسيرات شهدت انتشاراً أمنياً واسعاً وتنظيماً مكثفاً في مراكز المدن والساحات العامة.

وأضاف أن "المشاركين رفعوا شعارات ولافتات داعمة للنظام، مؤكدين تمسكهم بالثوابت السياسية للبلاد"، لافتاً إلى أن "الفعاليات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل خروقات تذكر".

تشهد إيران منذ أواخر كانون الاول 2025 موجة احتجاجات واسعة امتدت إلى معظم المحافظات، على خلفية الانهيار الحاد للعملة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية وتفاقم الازمة المعيشية.

ومع اتساع رقعة التظاهرات وتحول الشعارات من مطالب اقتصادية إلى هتافات مناوئة للنظام والمرشد الاعلى، لجأت السلطات إلى استخدام قوة مفرطة وفرض حظر شبه كامل على خدمة الانترنت والاتصالات، وسط تقارير من منظمات حقوقية عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين والمعتقلين في صفوف المحتجين.