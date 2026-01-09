الصفحة الدولية

إيران تطالب بدعم القانون الدولي لمواجهة التدخلات الأمريكية


دعت إيران المجتمع الدولي إلى تعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مدونة على منصة "اكس" إلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا، مؤكدًا أن أي تدخل خارجي بالقوة أو الإكراه يتعارض مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة ويهدد الاستقرار الدولي.

وفي اشارة الى تصريح مسؤول أممي حول "تعارض العمل الأمريكي ضد فنزويلا مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة"، قال بقائي: "إن القضية التي تواجه المجتمع الدولي ليست طبيعة الحكومة الفنزويلية، بل ما إذا كان لأي دولة عضو الحق في تحديد المصير السياسي لدولة أخرى أو السيطرة على شؤونها بالقوة أو الإكراه أو الخنق الاقتصادي؟!. ويرتبط هذا السؤال ارتباطًا مباشرًا بالمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو سيادة الدول".

وتابع: منذ عام 1947، دأبت السياسة الخارجية الأمريكية على استخدام القوة والعمليات السرية والتدخل السياسي لتغيير حكومات الدول الأخرى. هذه الأساليب موثقة جيدًا، وتشمل الحرب العلنية، وعمليات الاستخبارات السرية، والحرب الاقتصادية، وكلها غير قانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وغالبًا ما أسفرت عن عنف مستمر، ونزاعات دامية، وعدم استقرار سياسي، ومعاناة مدنية واسعة النطاق.

وقال: ان حضور أعضاء مجلس الأمن في هذا المجلس ليس للحكم بشان الحكومات بل يقتصر دورها على دعم القانون الدولي، وتحديداً ميثاق الأمم المتحدة. فالسلام وبقاء البشرية يعتمدان على ما إذا كان ميثاق الأمم المتحدة سيظل وثيقة حية للقانون الدولي أم سيُترك ليُهمَل ويُصبح بلا قيمة.

