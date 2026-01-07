ترامب: السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم نحو 50 مليون برميل نفط إلى واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، السلطات المؤقتة في فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط إلى واشنطن، حيث ذكر ترامب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السلطات الانتقالية في فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط العالي الجودة الخاضع للعقوبات إلى واشنطن"، وأضاف، أن "النفط الذي سنتسلمه من فنزويلا سيباع بسعر السوق وسأشرف بصفتي رئيس الولايات المتحدة على إدارة عائداته"، مبينا: "طلبت من وزير الطاقة تنفيذ الخطة فورا وسيتم نقل النفط بواسطة ناقلات تخزين وسيشحن إلى موانئ التفريغ لدينا".



